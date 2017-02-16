Стадион "Краснодара" и "Арена ЦСКА" претендуют на звание "Стадион года"

"Арена" ЦСКА, которая была официально открыта 10 сентября прошлого года, претендует на звание "Стадион года". Об этом сообщает stadiony.net. Также на эту награду претендует стадион "Краснодара", открытый 9 октября 2016 года.

Всего на награду претендуют 29 спортивных сооружений из 21 страны мира.