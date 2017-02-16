17:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Стадион "Краснодара" и "Арена ЦСКА" претендуют на звание "Стадион года"

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"Арена" ЦСКА, которая была официально открыта 10 сентября прошлого года, претендует на звание "Стадион года". Об этом сообщает stadiony.net. Также на эту награду претендует стадион "Краснодара", открытый 9 октября 2016 года.

Всего на награду претендуют 29 спортивных сооружений из 21 страны мира.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Helicopter

Посмотрим. Что сразу сдаваться.

18:17

S.U.B.A.

ЦСКА-Арена и в подмётки не годится Краснодару!

18:14

П_о_в_а_р

Арена ЦСКА с кривой крышей. Бугага.)

18:12

shpasic

Распил-Арена - стадион тысячелетия!!!

18:07

Radej

Я конечно конь до мозга костей, но стадион Краснодара без вопросов лучший.

18:03

evgen4

Краснодар - стадион столетия в России!

17:58

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