Стадион "Краснодара" и "Арена ЦСКА" претендуют на звание "Стадион года"

"Арена" ЦСКА, которая была официально открыта 10 сентября прошлого года, претендует на звание "Стадион года". Об этом сообщает stadiony.net. Также на эту награду претендует стадион "Краснодара", открытый 9 октября 2016 года.
Всего на награду претендуют 29 спортивных сооружений из 21 страны мира.
Helicopter
Посмотрим. Что сразу сдаваться.
18:17
S.U.B.A.
ЦСКА-Арена и в подмётки не годится Краснодару!
18:14
П_о_в_а_р
Арена ЦСКА с кривой крышей. Бугага.)
18:12
shpasic
Распил-Арена - стадион тысячелетия!!!
18:07
Radej
Я конечно конь до мозга костей, но стадион Краснодара без вопросов лучший.
18:03
evgen4
Краснодар - стадион столетия в России!
17:58