Стадион "Краснодара" - 3-й в рейтинге лучших арен 2016 года

Стадион "Краснодара" стал третьим в рейтинге лучших арен 2016 года, сообщает stadiumdb.com. Второе место занял стадион "Бешикташа". Победитель конкурса будет назван во вторник. Определяет лучших жюри, состоящее из пяти архитекторов. Кроме того, будет объявлен победитель по результатам голосования болельщиков.

Всего в финал голосования, помимо российского стадиона, попали девять новых арен: Allianz Stadion (Вена, Австрия), Cape Cost Stadium (Кейп-Кост, Гана), Daci Arena (Удине, Италия), Hard Rock Stadium (Майами, США), London Stadium (Лондон, Великобритания), Stadion Miejski (Бельско–Бяла, Польша), Medical Park Arena (Трабзон, Турция), Sivas Arena (Сивас, Турция), Vodafone Arena (Стамбул, Турция).

Изначально в шорт-листе было 29 стадионов-претендентов, в том числе новый стадион ЦСКА. Победитель будет объявлен 6 марта.

Стадион "Краснодара" - в числе претендентов на звание лучшего в мире