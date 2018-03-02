Стадион "Динамо" откроется 5 июня матчем между сборными России и Турции

Член исполкома РФС Игорь Лебедев объявил, что реконструированный стадион "Динамо" имени Льва Яшина откроется товарищеским матчем между сборными России и Турции. Встреча пройдет в Москве 5 июня.

– Игра с турками пройдет на стадионе "Динамо" и станет матчем-открытием для новой арены, – приводит слова Лебедева ТАСС.

Новый стадион "Динамо" будет рассчитан на 26 319 зрителей.