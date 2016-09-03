Стадион "Динамо" будет открыт в 2017 году

Стадион "Динамо" в Москве будет открыт в октябре 2017 года. Об этом сообщил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке первый зампред банка ВТБ, член совета директоров столичного клуба Василий Титов. По его словам, проблем с финансированием строительства объекта нет. Ранее заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что стадион "Динамо" будет готов лишь к 2018 году.

– Случилось какое-то недопонимание, никаких сроков сдвигать мы не будем, – цитирует ТАСС Титова. – "ВТБ Арена парк" сдается очередями, и первым будет сдан Центральный стадион, это произойдет в октябре 2017 года, и тут ничего не меняется. Вторая очередь будет сдана через год – это спортивная академия и другие спортивные объекты. Мы находимся в графике, у нас есть финансирование, у нас нормальная финансовая модель, которая остается положительной, несмотря на все сложности; я не вижу проблем.