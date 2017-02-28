11:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Стадион ЦСКА будет переименован в "ВЭБ Арену"

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Глава "Внешэкономбанка" Сергей Горьков сообщил, что стадион ЦСКА будет переименован в "ВЭБ Арену". По словам Горькова, решение о переименовании было принято несколько лет назад.

– "ВЭБ Арена" – это объект не только спортивной, но и социальной инфраструктуры, – цитирует RNS Горькова. – Он украсит Москву. Решение о переименовании было принято несколько лет назад.

Президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул: "Этот проект стал успешным, я надеюсь, что и дальше мы пойдем вместе".

Отмечается, что в рамках объявления о переименовании стадиона ЦСКА и ВЭБ подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает начало работ по переименованию сооружения.

– Данный проект означает, что мы не финансируем и не спонсируем команду, – уточнил Горьков.

Дополнительная информация

https://rns.online/sports-economy/Stadion-TSSKa-pereimenovan-v-VEB-arenu-2017-02-28/

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КОММЕНТАРИИ (25)
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spetrov

serzheo, от тебя конкретно ничего не ждал. Знаю, что ошибок своих не признаешь. А про народные деньги и бабушек я ничего не говорил. Так что и тут ты не по адресу. Ну, нравится вам глупости говорить, говорите дальше.

13:00

serzheo

spetrov____ А чего ты ждал опосля ваших наездов про "народные деньги и несчастных бабушек?"... Не надо было...

12:57

spetrov

Очень веселят комментарии приверженцев Зенита и Спартака, представителей сообществ, на которых пробу негде ставить.

12:52

spetrov

Халзан, и с метро давно разобрались. Именно поэтому станция теперь носит и будет носить название ЦСКА. Славному советскому и российскому спортивному обществу - народное признание!

12:51

PitersS

Когда продашь душу, то потом можно продавать и все остальное-Родину, мать, товарища, нефть, газ, лес.......

12:49

NoName

Ой, а разговоров то было.. Наш стадион будет называться только ЦСКА и никак иначе.. мы привезем Барсу на первый матч... не то что некоторые! И вот итог. Комментарии, как говорится, излишни.

12:45

Айртон

Женя Липецкий всегда был мелким напёрсточником.))

12:43

armi

"– Данный проект означает, что мы не финансируем и не спонсируем команду, – уточнил Горьков." Тогда ЧТО ИМЕННО он означает???

12:41

serzheo

Сказочки про "частный стадион" закончились. Осталось выяснить - что за бабло отмывается в офшорах Гинера, на которое содержится команда? Уж не бюджетные ли деньги.... Судя по связям с ВЭБом - как раз бюджетные....

12:36

баламошка

ВЭБ какое-то. ГВК бы больше подошло, хотя можно и другое слово из 3 букв)

12:35

Халзан

Supostat---- Да у нас это недолго был Гинер стал пыль лагерная)))

12:30

Supostat

Халзан== вопрос интересный на счет названия станции метро, не случайно Гинер горько обижен был, Спартаку дали название станции, а Цска нет Теперь понятно в чем его обида была, вместе с названием арены и название станции поменяется, а тут тариф для банка другой. жучило

12:24

Халзан

Всем коням и им сочувствующим: Храните деньги в ВЭБ банке!! если они у вас конечно есть)))

12:23

Очень плохой мальчик

Конявые болельщики в шоке.Был стадион ЦСКА,теперь нет.

12:22

Халзан

Тут надо еще с метро разобраться? На каких основаниях так глумится над историей города!!!

12:15

Свинству Бой!

А говорили-то мол Гинер на свои на частные бабки строит. А оказалось в очередной раз на народные т.е. государственные! Впрочем и клуб существует за счет гос. подаяния, там частная составляющая %-20 , да и то это отмытые через блюкастел гос. деньги от разных энергокомпаний. /////А так обычная практика продавать название арены. Но лучше бы было шаломалейхем -арена!

12:12

spetrov

Халзан, да, я уже сказал про "знатоков". Ты, как я понимаю, за спинами обеих договаривающихся сторон стоял, и твоя подпись под соглашением третья.

12:12

Халзан

spetrov>>>> Это значит что владелец стадиона ВЭБ а Гинер нервно курит в сторонке))))

12:10

fcsmfan

Зачем нужна реклама ВЭБу, Россетям, Ростеху? Даже Газпрому она нужнее..

12:06

bond1951

удачи ЦСКА И ВЭБ

12:05

spetrov

Халзан ---- Кака всегда бывает в подобных случаях, тут же появились диванные знатоки финансовых сделок.

12:05

spetrov

Монте-Кристо(Мститель), таким образом как минимум списаны долги. Об этом предупреждалось заранее.

12:03

Халзан

Тут можно понять только одно у Гинера забирают стадион))

12:03

Очень плохой мальчик

"Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщал журналистам, что стоимость строительства стадиона составляет $350 млн. Объем инвестиций ВЭБа составил $240 млн"---выходит,что настоящий владелец стадиона не Гинер,а ВЭБ.

12:00

Монте-Кристо(Мститель) .

ВЭБ - банк-банкрот. Как и Гинер впрочем. Два банкрота нашли друг друга.

11:56

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ