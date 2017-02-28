Глава "Внешэкономбанка" Сергей Горьков сообщил, что стадион ЦСКА будет переименован в "ВЭБ Арену". По словам Горькова, решение о переименовании было принято несколько лет назад.
– "ВЭБ Арена" – это объект не только спортивной, но и социальной инфраструктуры, – цитирует RNS Горькова. – Он украсит Москву. Решение о переименовании было принято несколько лет назад.
Президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул: "Этот проект стал успешным, я надеюсь, что и дальше мы пойдем вместе".
Отмечается, что в рамках объявления о переименовании стадиона ЦСКА и ВЭБ подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает начало работ по переименованию сооружения.
– Данный проект означает, что мы не финансируем и не спонсируем команду, – уточнил Горьков.
Дополнительная информация
https://rns.online/sports-economy/Stadion-TSSKa-pereimenovan-v-VEB-arenu-2017-02-28/
spetrov
serzheo, от тебя конкретно ничего не ждал. Знаю, что ошибок своих не признаешь. А про народные деньги и бабушек я ничего не говорил. Так что и тут ты не по адресу. Ну, нравится вам глупости говорить, говорите дальше.
13:00
serzheo
spetrov____ А чего ты ждал опосля ваших наездов про "народные деньги и несчастных бабушек?"... Не надо было...
12:57
spetrov
Очень веселят комментарии приверженцев Зенита и Спартака, представителей сообществ, на которых пробу негде ставить.
12:52
spetrov
Халзан, и с метро давно разобрались. Именно поэтому станция теперь носит и будет носить название ЦСКА. Славному советскому и российскому спортивному обществу - народное признание!
12:51
PitersS
Когда продашь душу, то потом можно продавать и все остальное-Родину, мать, товарища, нефть, газ, лес.......
12:49
NoName
Ой, а разговоров то было.. Наш стадион будет называться только ЦСКА и никак иначе.. мы привезем Барсу на первый матч... не то что некоторые! И вот итог. Комментарии, как говорится, излишни.
12:45
Айртон
Женя Липецкий всегда был мелким напёрсточником.))
12:43
armi
"– Данный проект означает, что мы не финансируем и не спонсируем команду, – уточнил Горьков." Тогда ЧТО ИМЕННО он означает???
12:41
serzheo
Сказочки про "частный стадион" закончились. Осталось выяснить - что за бабло отмывается в офшорах Гинера, на которое содержится команда? Уж не бюджетные ли деньги.... Судя по связям с ВЭБом - как раз бюджетные....
12:36
баламошка
ВЭБ какое-то. ГВК бы больше подошло, хотя можно и другое слово из 3 букв)
12:35
Халзан
Supostat---- Да у нас это недолго был Гинер стал пыль лагерная)))
12:30
Supostat
Халзан== вопрос интересный на счет названия станции метро, не случайно Гинер горько обижен был, Спартаку дали название станции, а Цска нет Теперь понятно в чем его обида была, вместе с названием арены и название станции поменяется, а тут тариф для банка другой. жучило
12:24
Халзан
Всем коням и им сочувствующим: Храните деньги в ВЭБ банке!! если они у вас конечно есть)))
12:23
Очень плохой мальчик
Конявые болельщики в шоке.Был стадион ЦСКА,теперь нет.
12:22
Халзан
Тут надо еще с метро разобраться? На каких основаниях так глумится над историей города!!!
12:15
Свинству Бой!
А говорили-то мол Гинер на свои на частные бабки строит. А оказалось в очередной раз на народные т.е. государственные! Впрочем и клуб существует за счет гос. подаяния, там частная составляющая %-20 , да и то это отмытые через блюкастел гос. деньги от разных энергокомпаний. /////А так обычная практика продавать название арены. Но лучше бы было шаломалейхем -арена!
12:12
spetrov
Халзан, да, я уже сказал про "знатоков". Ты, как я понимаю, за спинами обеих договаривающихся сторон стоял, и твоя подпись под соглашением третья.
12:12
Халзан
spetrov>>>> Это значит что владелец стадиона ВЭБ а Гинер нервно курит в сторонке))))
12:10
fcsmfan
Зачем нужна реклама ВЭБу, Россетям, Ростеху? Даже Газпрому она нужнее..
12:06
bond1951
удачи ЦСКА И ВЭБ
12:05
spetrov
Халзан ---- Кака всегда бывает в подобных случаях, тут же появились диванные знатоки финансовых сделок.
12:05
spetrov
Монте-Кристо(Мститель), таким образом как минимум списаны долги. Об этом предупреждалось заранее.
12:03
Халзан
Тут можно понять только одно у Гинера забирают стадион))
12:03
Очень плохой мальчик
"Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщал журналистам, что стоимость строительства стадиона составляет $350 млн. Объем инвестиций ВЭБа составил $240 млн"---выходит,что настоящий владелец стадиона не Гинер,а ВЭБ.
12:00
Монте-Кристо(Мститель) .
ВЭБ - банк-банкрот. Как и Гинер впрочем. Два банкрота нашли друг друга.
11:56