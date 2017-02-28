Глава "Внешэкономбанка" Сергей Горьков сообщил, что стадион ЦСКА будет переименован в "ВЭБ Арену". По словам Горькова, решение о переименовании было принято несколько лет назад.

– "ВЭБ Арена" – это объект не только спортивной, но и социальной инфраструктуры, – цитирует RNS Горькова. – Он украсит Москву. Решение о переименовании было принято несколько лет назад.

Президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул: "Этот проект стал успешным, я надеюсь, что и дальше мы пойдем вместе".

Отмечается, что в рамках объявления о переименовании стадиона ЦСКА и ВЭБ подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает начало работ по переименованию сооружения.

– Данный проект означает, что мы не финансируем и не спонсируем команду, – уточнил Горьков.