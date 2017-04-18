Сроки восстановления Михаила Кержакова пока неизвестны

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин сообщил, что сроки восстановления вратаря Михаила Кержакова от травмы колена сложно спрогнозировать. После матча 23-го тура чемпионата страны с "Тереком" (2:1) главный тренер оренбуржцев Роберт Евдокимов сообщил, что Кержаков пропустил встречу из-за травмы. Специалист отметил, что 30-летний голкипер пройдет обследование в ближайшие дни.

- Пока он травмирован, у него колено. Сейчас сложно сказать, примет ли он участие даже в ближайшей игре, потому что никто не знает, как долго будет заживать травма, - цитирует ТАСС Столыпина.