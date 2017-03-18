20:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сроки восстановления Чорлуки и Виталия Денисова будут определены в воскресенье

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Защитники "Локомотива" Ведран Чорлука и Виталий Денисов получил повреждения в ходе матча 20-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:1). Как информирует официальный сайт железнодорожников, по результатам УЗИ, выполненного сразу после игры, обнаружено, что Чорлука повредил мышцу задней поверхности левого бедра, а Денисов – мышцы передней поверхности правого бедра.

Сроки лечения футболистов будут определены в воскресенье после дополнительного обследования. По словам главного тренера "Локомотива" Юрия Семина, Чорлука точно пропустит две недели.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/15003

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КОММЕНТАРИИ (1)
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KAI-Z

Да все уже. Два матча с Спартаком сыграны, от вылета застрахованы, готовимся к новому сезону))

21:22

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