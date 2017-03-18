Сроки восстановления Чорлуки и Виталия Денисова будут определены в воскресенье

Защитники "Локомотива" Ведран Чорлука и Виталий Денисов получил повреждения в ходе матча 20-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:1). Как информирует официальный сайт железнодорожников, по результатам УЗИ, выполненного сразу после игры, обнаружено, что Чорлука повредил мышцу задней поверхности левого бедра, а Денисов – мышцы передней поверхности правого бедра.

Сроки лечения футболистов будут определены в воскресенье после дополнительного обследования. По словам главного тренера "Локомотива" Юрия Семина, Чорлука точно пропустит две недели.