Сроки восстановления Азмуна станут известны в понедельник

Точные сроки восстановления и план лечения нападающего "Рубина" Сердара Азмуна станут известны в понедельник вечером.

23-летний нападающий получил повреждение на 19-й минуте встречи 2-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:1) после столкновения с защитником бело-голубых Владимиром Рыковым. Азмун покинул поле на носилках. Ранее стала известно, что иранец получил ушиб правого бедра.

– После матча с "Динамо" клуб находится на выходных, и точные сроки восстановления футболиста на сегодняшний день неизвестны, – приводит ТАСС сообщение пресс-служба "Рубина". – Точная дата появится в понедельник вечером, когда тренерский штаб и футболисты соберутся на тренировочной базе, а также будут получены результаты обследования МРТ.

В текущем сезоне Азмун принял участие в двух матчах РПЛ, в которых забил два гола.