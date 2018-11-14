"Срок дадут. Все началось с проявления расовой ненависти". Общественный деятель - о деле Кокорина и Мамаева

Известный общественный деятель Павел Пятницкий заявил, что нападающему "Зенита" Александру Кокорину и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву дадут срок.

- Они нормально сидят в СИЗО, на общих основаниях, - сказал Пятницкий в интервью youtube-каналу Точки Nad И. - Сначала унывали, но потом поняли и смирились. Думаю, им дадут срок. Это может быть и условный срок, и колония - поселение. Встал вопрос о том, что могут вменить статью о разжигании расовой ненависти. С этого начался конфликт. А жесткая реакция по отношению к ним связана с тем, что люди протестуют против произвола.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн