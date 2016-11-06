Средняя результативность чемпионата впервые превысила 2 мяча за игру

В 13-м туре чемпионата России команды общими усилиями забили 32 гола, установив новый рекорд сезона по результативности отдельно взятого тура. Предыдущий лучший результат (22 мяча в седьмом туре оказался перекрыт почти в два раза). По итогам 13-го тура средняя результативность чемпионата достигла отметки 2,06 гола за игру, впервые за сезон преодолев отметку в 2,00 мяча за матч. (Кирилл БУРДАКОВ)

Результативность чемпионата России-2016/17 по турам