Средняя результативность чемпионата впервые превысила 2 мяча за игру

В 13-м туре чемпионата России команды общими усилиями забили 32 гола, установив новый рекорд сезона по результативности отдельно взятого тура. Предыдущий лучший результат (22 мяча в седьмом туре оказался перекрыт почти в два раза). По итогам 13-го тура средняя результативность чемпионата достигла отметки 2,06 гола за игру, впервые за сезон преодолев отметку в 2,00 мяча за матч. (Кирилл БУРДАКОВ)
Результативность чемпионата России-2016/17 по турам
|
Тур
|
Голы
|
Среднее
|
1-й
|
11
|
1,38
|
2-й
|
13
|
1,63
|
3-й
|
14
|
1,75
|
4-й
|
15
|
1,88
|
5-й
|
17
|
2,13
|
6-й
|
17
|
2,13
|
7-й
|
22
|
2,75
|
8-й
|
12
|
1,50
|
9-й
|
21
|
2,63
|
10-й
|
11
|
1,38
|
11-й
|
13
|
1,63
|
12-й
|
16
|
2,00
|
13-й
|
32
|
4,00
|
Всего
|
214
|
2,06
rl1
32 гола в 8 матчах - это конечно больше 2х голов за игру. Ровно в два раза, господа математики..
00:46
shpasic
32 мяча больше 22 почти в два раза?
23:43 6 ноября