23:12 6 ноября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Средняя результативность чемпионата впервые превысила 2 мяча за игру

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В 13-м туре чемпионата России команды общими усилиями забили 32 гола, установив новый рекорд сезона по результативности отдельно взятого тура. Предыдущий лучший результат (22 мяча в седьмом туре оказался перекрыт почти в два раза). По итогам 13-го тура средняя результативность чемпионата достигла отметки 2,06 гола за игру, впервые за сезон преодолев отметку в 2,00 мяча за матч. (Кирилл БУРДАКОВ)

Результативность чемпионата России-2016/17 по турам

Тур

Голы

Среднее

1-й

11

1,38

2-й

13

1,63

3-й

14

1,75

4-й

15

1,88

5-й

17

2,13

6-й

17

2,13

7-й

22

2,75

8-й

12

1,50

9-й

21

2,63

10-й

11

1,38

11-й

13

1,63

12-й

16

2,00

13-й

32

4,00

Всего

214

2,06
0
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2
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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КОММЕНТАРИИ (2)
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rl1

32 гола в 8 матчах - это конечно больше 2х голов за игру. Ровно в два раза, господа математики..

00:46

shpasic

32 мяча больше 22 почти в два раза?

23:43 6 ноября

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