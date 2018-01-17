Средний показатель агентского вознаграждения в России составил 13 процентов

Средний показатель агентского вознаграждения в российском футболе составил 13 процентов, что является средним значением по Европе, информирует ТАСС. Отмечается, что УЕФА рассмотрел две тысячи трансферных сделок с участием европейских клубов в период с 2014 по 2017 год.
В отчете указано, что в 32 крупных трансферных сделках (свыше 1 миллиона евро), сумма агентского вознаграждения составила более 100 процентов от суммы трансфера. Для меньших сделок (ниже 100 тысяч евро) обычная ставка агентского вознаграждения составляла 40 процентов.
Наибольшие агентские вознаграждения наблюдаются в Дании (21 процент от суммы сделки), Швейцарии и Польше (по 20 процентов), наименьшие - в Испании и Израиле (по 8).
dmitriynuh1884
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
15:04
letmebetomorrow
Пишите правильно - официальное среднее вознаграждение.
10:59