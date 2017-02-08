Срджан Мияилович: "Веллитон рассказал мне об особенностях российского футбола"

Новичок "Крыльев Советов" Срджан Мияилович в интервью официальному сайту клуба рассказал, что много слышал о России от экс-нападающего "Спартака" Веллитона. Хавбек выступал с бразильцем в составе "Кайсериспора".

– В "Кайсериспоре" вы играли вместе с бразильцем Веллитоном, выступавшим ранее за "Спартак". Он что-то рассказывал вам о России?

– Да, мы немного поговорили перед моим переходом в "Крылья". Он рассказал мне о премьер-лиге и особенностях российского футбола. Веллитон – классный парень и отличный футболист. Хочу, чтобы у него и "Кайсериспора" все было хорошо.

– Что вы можете сказать о футболе, демонстрируемом "Крыльями"?

– Мне нравится игра, которую показывает команда. Посмотрим, как все сложится дальше. Повторюсь – хочу принести пользу команде, хочу, чтобы она добивалась только положительных результатов.

Срджан Мияилович: "Хочу принести "Крыльям" максимум пользы" //

"Крылья Советов" подписали Мияиловича