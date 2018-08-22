Squawka - о форме "Ростова": "Аладдин звонил, просил вернуть ковер"

Популярный портал Squawka пошутил о новой форме "Ростова", выпущенной в ковровой расцветке. Ранее донской клуб заявил о выпуске необычного четвертого варианта формы. На матче 4-го тура РПЛ против "Енисея" (4:0) один из болельщиков вывесил на трибунах ковер, который потом был передан клубу.

"Аладдин звонил. Просил свой ковер назад", - говорится в сообщении Squawka.

На необычное дизайнерское решение обратил внимание и портал BBC.