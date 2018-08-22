Squawka - о форме "Ростова": "Аладдин звонил, просил вернуть ковер"

Популярный портал Squawka пошутил о новой форме "Ростова", выпущенной в ковровой расцветке. Ранее донской клуб заявил о выпуске необычного четвертого варианта формы. На матче 4-го тура РПЛ против "Енисея" (4:0) один из болельщиков вывесил на трибунах ковер, который потом был передан клубу.
"Аладдин звонил. Просил свой ковер назад", - говорится в сообщении Squawka.
На необычное дизайнерское решение обратил внимание и портал BBC.
OFFICIAL: @rostovfc have released their fourth kit for the 2018/19 season.– Squawka News (@SquawkaNews) 22 августа 2018 г.
Aladdin called... He wants his carpet back. 😂 pic.twitter.com/c9YEmxBnM2