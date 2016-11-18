16:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Спортивный юрист: "ЦСКА может потребовать солидную компенсацию от Еременко"

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Известный спортивный юрист Алексей Карпенко отметил, что ЦСКА имеет право расторгнуть контракт с полузащитником Романом Еременко. Финн дисквалифицирован на два года. В его допинг-пробе были обнаружены кокаин и его метаболиты.

– Я не видел контракт Еременко с ЦСКА, но в этой ситуации очевидно, что дисквалификация наступила исключительно по вине игрока, – приводят "Известия" слова Карпенко. – Таким образом, я предполагаю, что юристы и руководство клуба сейчас займутся вопросом расторжения договора с Романом. Помимо этого ЦСКА может потребовать и очень солидную компенсацию – в эту сумму могут войти зарплата полузащитника и его трансферная стоимость, которую клуб теоретически смог бы получить, продав футболиста.

Это история очень похожа на ту, что случилась с румынским игроком Адрианом Муту. Тогда, в 2004 году, он, будучи футболистом лондонского "Челси", был дисквалифицирован за употребление кокаина на семь месяцев. А руководство команды потребовало с футболиста компенсацию в размере около 10 миллионов евро.

Еременко дисквалифицирован на два года. Live!

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http://izvestia.ru/news/645952

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Материалы сюжета: Еременко: на два года вне игры
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Flamenco

дзага например!

17:22

Flamenco

Скорей всего найдется и другой наркоман у Армейцев!

17:22

pan76

Правильно у коней нет денег, пусть их даст наркоша :)

17:04

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