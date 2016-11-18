Спортивный юрист: "ЦСКА может потребовать солидную компенсацию от Еременко"

Известный спортивный юрист Алексей Карпенко отметил, что ЦСКА имеет право расторгнуть контракт с полузащитником Романом Еременко. Финн дисквалифицирован на два года. В его допинг-пробе были обнаружены кокаин и его метаболиты.

– Я не видел контракт Еременко с ЦСКА, но в этой ситуации очевидно, что дисквалификация наступила исключительно по вине игрока, – приводят "Известия" слова Карпенко. – Таким образом, я предполагаю, что юристы и руководство клуба сейчас займутся вопросом расторжения договора с Романом. Помимо этого ЦСКА может потребовать и очень солидную компенсацию – в эту сумму могут войти зарплата полузащитника и его трансферная стоимость, которую клуб теоретически смог бы получить, продав футболиста.

Это история очень похожа на ту, что случилась с румынским игроком Адрианом Муту. Тогда, в 2004 году, он, будучи футболистом лондонского "Челси", был дисквалифицирован за употребление кокаина на семь месяцев. А руководство команды потребовало с футболиста компенсацию в размере около 10 миллионов евро.

Еременко дисквалифицирован на два года. Live!