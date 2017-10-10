Спортивный директор "Зенита" Сарсания похоронен на кладбище "Ракитки"

Похороны спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании состоялись на кладбище "Ракитки", которое расположено на территории Новой Москвы. Функционер скончался 7 октября в возрасте 49 лет.

Сегодня в Москве также состоялась гражданская панихида, на которой присутствовали президент "Зенита" Сергей Фурсенко, председатель совета директоров клуба Александр Дюков, главный тренер команды Роберто Манчини и футболисты "Зенита", бывший глава РФС Николай Толстых, глава РФПЛ Сергей Прядкин, член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин, главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев, главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович.

В Москве прошла церемония прощания с Сарсанией