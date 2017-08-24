Спортивный директор "Рубина": "Зенит" не отдаст нам Ерохина и Полоза"

Спортивный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал о том, что клуб не будет приглашать полузащитника "Зенита" Кристиана Нобоа. По его словам, в команде есть много футболистов его амплуа.

- Возможная аренда Нобоа? Никогда не говори "никогда", - цитирует "Бизнес online" Сайманова. - Но у нас пока и так много полузащитников, и если его брать, то как это будет выглядеть?

Разговоры про Ерохина или Полоза – это вообще бесперспективно. Их "Зенит" не отдаст. Это даже не обсуждается, и клуб даже не рассматривает варианты, чтобы их куда-то отдать. Бухарова, я думаю, "Ростов" не отпустит.