Спортивный директор "Рубина": "Фиорентина" делала предложение по Лестьенну"

Спортивный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал о том, что к нападающему Максиму Лестьенну есть серьезный интерес со стороны европейских клубов. По его словам, в ближайшее время в Казань приедут представители нескольких клубов для переговоров.

- Да, он интересен многим, - цитирует "Бизнес online" Сайманова. - Представители нескольких клубов прилетят на днях в Казань для переговоров. Были предложения от "Фиорентины" и других серьезных клубов. Еще раз хочу сказать, мы рассматриваем предложения по всем без исключения нашим игрокам, включая и российских.