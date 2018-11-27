Спортивный директор РПЛ: "Минус 20 в Красноярске в день матча "Енисей" - "Ахмат"? Команды должны дать согласие играть"

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин - о решении провести матч 16-го тура чемпионата России "Енисей" - "Ахмат", назначенный на 1 декабря (14.00 по Москве), на Центральном стадионе Красноярска.

На прошлой неделе бюро исполкома РФС в виде исключения разрешило сибирякам принять грозненский клуб в манеже. Представители "Ахмата" отреагировали негативно, как и руководство премьер-лиги. После этого по словам директора департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова, бюро исполкома вынесло решение перенести встречу на открытую арену.

- Решение о невозможности игры в манеже приняла лига. Мы получили официальное письмо от "Енисея", где клуб сообщает о месте проведения встречи – это Центральный стадион Красноярска, - сказал Пышкин.

- В день матча в городе ожидается температура до минус 20-ти. Как играть в таких условиях?

- Решение о возможности проведения встречи - прерогатива судьи. Есть медицинский регламент. Будем действовать в соответствии с ним.

Если температура ниже минус 15-ти, команды и арбитр вправе не проводить встречу. Если согласятся – значит, матч состоится. Но если хотя бы один соперник откажется – матч перенесут.

Согласно пункту 6.5 регламента РПЛ, "при температуре воздуха ниже минус 15-ти градусов или выше 35-ти градусов за час до матча на высоте один метр в центре поля судья и представители команд принимают решение о проведении матча". (Арман Мкртчян)

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