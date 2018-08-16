Спортивный директор ПАОК: "Зобнин уже готов играть в европейском топ-клубе"

Спортивный директор ПАОК Любош Михел в интервью "Известиям" отметил, что в матчах 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака" (3:2, 0:0) ему понравилась игра полузащитника красно-белых Романа Зобнина. По его словам, хавбек готов к переходу в один из европейских топ-клубов.

– Кого бы вы могли выделить в составе "Спартака"?

– После этих двух игр я стал большим фанатом полузащитника красно-белых Романа Зобнина. Думаю, он уже готов играть в топ-клубе в сильном европейском чемпионате. Ему бы подошла английская премьер-лига. Роман очень силен физически и здорово работает с мячом. Зобнин еще на чемпионате мира показал, что способен играть в сильнейших клубах Европы.