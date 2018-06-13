Спортивный директор "Фламенго": "Витинью может быть интересен нам, если Винисиус Жуниор уйдет в "Реал"

Спортивный директор "Фламенго" Карлос Новал не исключил, что клуб в будущем может приобрести нападающего ЦСКА Витинью. Он отметил, что это может произойти, если игрок "Фла" Винисиус Жуниор перейдет в "Реал".

"Винисиус Жуниор - игрок "Фламенго". Я не могу сказать, что он ушел. У него есть контракт, - цитирует спортивного директора Fox Sports. - Чтобы переход осуществился, нужно желание "Реала", "Фламенго" и самого игрока. Что касается Витинью, то это спекуляции. Но он может быть интересен "Фламенго", если Винисиус уйдет. Это великолепный игрок. Но посмотрим, что будет с Винисиусом.

24-летний бразилец в прошлом сезоне провел 46 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил 12 мячей при девяти голевых передачах.

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