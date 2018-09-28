Спортивный директор "Енисея" рассказал все подробности о матче со "Спартаком"

Спортивный директор "Енисея" Денис Петровский - о том, кто повлиял на решение провести игру со "Спартаком" 7 октября в Красноярске, и что город готовит для болельщиков красно-белых.

- Как "Енисей" воспринял решение бюро исполкома РФС?

- Разумеется, положительно. Хочется выразить благодарность РФС, РПЛ и "Спартака" за то, что с пониманием отнеслись к ситуации. Все участники процесса внимательно изучили предоставленную нами информацию. Напомню, как развивались события. Матч с "Уралом " на Центральном стадионе проходил в тестовом формате. Эта игра показала, что с точек зрения спортивно-организационной, безопасности, допуска зрителей на объект серьезных замечаний со стороны делегата, комиссара и инспектора матча нет. Оставался один существенный вопрос - отсутствие СКУД.

- Почему стало невозможным появление системы контроля и управления доступом к игре со "Спартаком"?

- Слишком высок был риск, что подрядчик не успел бы ее установить, а по регламенту мы должны заранее уведомить команду соперника о месте проведения матча. Поэтому изначально сами вышли на руководство "Спартака" с предложением об обмене кругами - чтобы красноярские болельщики не потеряли возможность увидеть команду топ-уровня вживую хотя бы в апреле. Хочу заметить, что московский клуб без проблем пошел навстречу. Правда, после того, как информация появилась в прессе, возник общественный резонанс со стороны болельщиков "Спартака", которые заранее приобретали авиабилеты. Тогда мы выступили с предложением провести матч в Красноярске, поскольку встреча с "Уралом" не вызвала нареканий. Понятно, что к игре с топ-клубом предъявляются более высокие требования с точки зрения организации. Поэтому в кратчайшие сроки мы подготовили дополнительный план мероприятий по усилению безопасности и дополнительным мерам организации этой встречи. Обратите внимание, что в решении бюро исполкома РФС по нашему вопросу как раз указано, что мы обязаны перед каждой игрой предоставлять индивидуально разработанный план, согласованный с органами правопорядка.

- Приезд "Спартака" в Красноярск - большое событие для города?

- Безусловно, несколько тысяч болельщиков впервые побывают в нашем городе, и тут задача в том, чтобы показать Красноярск гостеприимной, современной столицей крупнейшего региона страны, продемонстрировать, что Россия за Уралом заканчивается. Сейчас готовим гостевую программу для фанатов. Напомню, к слову, что легенда "Спартака" Олег Романцев - воспитанник красноярского футбола. Так что ожидается не просто футбольный матч, а настоящий праздник. (Дмитрий Усков)

На заседании Бюро Исполкома РФС было принято решение допустить Центральный стадион им. Ленинского комсомола, на котором выступает "Енисей", к матчам чемпионата России и ОЛИМП Кубка России.

Клубу разрешено проводить на этой арене домашние матчи с 8 по 16 тур чемпионата страны.

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