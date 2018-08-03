Спортивный директор "Арсенала": "В Туле Бакаев получит необходимую игровую практику"

Спортивный директор тульского "Арсенала" Андрей Рудаков прокомментировал "СЭ" переход из "Спартака" на правах аренды 22-летнего полузащитника Зелимхана Бакаева.

- "Арсенал" удовлетворены этой сделкой, нам нужны хорошие футболисты с российским паспортом, - сказал Рудаков. - Мы нашли общий язык с красно-белыми, всех устраивают условия аренды. Самое главное, что доволен сам Зелимхан, в Туле он сможет получить необходимую ему игровую практику в РПЛ.

- Присутствует ли в соглашении пункт о первоочередном праве выкупа футболиста?

- Без комментариев. Это дело клубов и самого Зелимхана.

Бакаев провел 8 официальных матчей за основной состав "Спартака". Также на его счету 52 встречи в "Спартаке-2", в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевых передачи. Его арендный договор рассчитан до конца сезона-2018/19. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Таблица переходов РПЛ //

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