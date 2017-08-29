"Спорт Ресифи" ждет предложения от "Спартака" по Эвертону Фелипе

Представитель руководства "Спорт Ресифи" Густаво Дюбо подчеркнул, что клуб ждет предложения от "Спартака" о трансфере полузащитника Эвертона Фелипе. Ранее сообщалось, что красно-белые готовы заплатить за переход 20-летнего бразильца четыре миллионов евро.

– Ходят разговоры о возможности перехода Эвертона Фелипе в "Спартак", а мы ждем предложения от красно-белых, – приводит Radio Jornal слова Дюбо. – В беседе с агентом мы сообщили, что не будем препятствовать трансферу, если условия нас устроят.

Мне нравится этот футболист, у него впереди большое будущее. Я говорил ему, что достойные предложения напрямую связаны с хорошей игрой. Безусловно, он может разочароваться, если сделка не состоится. Но в этом случае с ним будет работать психолог.

Отметим, "Спорт Ресифи" принадлежит 80 процентов прав на футболиста. 20 принадлежит агенту Маринеу Барросу. В этом сезоне на счету 20-летнего бразильца 17 матчей в чемпионате Бразилии, в которых он забил гол и отдал две передачи.

Таблица переходов РФПЛ