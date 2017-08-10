"Спорт Ресифи" отказал "Спартаку" в продаже Эвертона Фелипе

Бразильский клуб "Спорт Ресифи" отклонил предложение "Спартака" по покупке полузащитника Эвертона Фелипе, сообщил журналист Superesportes Даниэль Леал. При этом отмечается, что красно-белые могут предпринять еще одну попытку. Ранее появилась информация, что "Спартак" сделал официальное предложение по покупке 20-летнего бразильца, а его сумма составила 1 миллион долларов.

В этом сезоне на счету Фелипе 14 матчей в чемпионате Бразилии, в которых он забил 1 гол и отдал 2 передачи. В 2016 году он провел в высшей лиге Бразилии 36 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Также сообщалось, что к Эвертону Фелипе проявляет интерес "Хоффенхайм".