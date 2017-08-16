"Спорт Ресифи" - о трансфере Фелипе: "Спартак" попросил подождать ответа Луану

Президент "Спорт Ресифи" Арнальдо Баррос отметил, что "Спартак" предложил недостаточно денег за полузащитника Эвертона Фелипе. В этом сезоне на счету 20-летнего бразильца 14 матчей в чемпионате Бразилии, в которых он забил 1 гол и отдал 2 передачи. В 2016 году он провел в высшей лиге Бразилии 36 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Также сообщалось, что к Эвертону Фелипе проявляет интерес "Хоффенхайм".

– Нам предложили сумму, которая была меньше рыночной стоимости игрока, – цитирует Барроса Radio Jornal. – Это не один миллион бразильских реалов, о чем писали в прессе. Предложение было разумным, однако оно не соответствовало нашим ожиданиям и оценке.

В клубе, который сделал предложение, сказали, что у них есть только одно место для иностранца. Его они хотели отдать Луану и ждали от него ответа. Поэтому формально предложение было отвергнуто именно из-за условия подождать.