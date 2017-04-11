"Спорт-Экспресс" принял участие в семинаре пресс-служб клубов РФПЛ

Сегодня в Москве в рамках процедуры лицензирования футбольных клубов премьер-лиги состоялся семинар с участием представителей пресс-служб и информационных департаментов клубов РФПЛ, информирует официальный сайт РФС.

В ходе мероприятия были затронуты самые актуальные и злободневные вопросы, связанные с работой сотрудников, ответственных за информационное направление. Участники семинара подробным образом обсудили особенности работы футбольных клубов с прессой, функционирования клубных официальных сайтов и страничек в социальных сетях, клубного телевидения и иные вопросы по данной тематике. Представителями РФС были обозначены основные тенденции развития информационной деятельности в футбольных клубах.

С докладами перед участниками семинара выступили руководители газеты "Спорт-Экспресс" – главный редактор Максим Максимов и заместитель главного редактора Дмитрий Симонов, медиаменеджеры российского представительства ФИФА Ирина Баранова и Оргкомитета "Россия-2018" Антон Лисин, Георгий Сухоруков, а также представители футбольных клубов "Краснодар", "Оренбург" и ЦСКА.

По итогам семинара РФС выдаст сотрудникам футбольных клубов РФПЛ, ответственных за работу с прессой, специальные сертификаты соответствия на спортивный сезон-2017/18.