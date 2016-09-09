14:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Спонсором ЦСКА останется крупная авиакомпания

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На заседании совета компании "Аэрофлот" было принято решение одобрить спонсорство ЦСКА на нынешний сезон. Сотрудничество авиакомпании с армейцами началось в 2009 году.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте авиакомпании:

Аэрофлот исходит из того, что дальнейшее сотрудничество с самым титулованным футбольным клубом в истории России позволит:
- укрепить имидж авиакомпании на российском рынке;
- расширить доступ к целевой аудитории Аэрофлота посредством проведения рекламных кампаний с использованием имиджа клуба;
- повысить лояльность к бренду.

Дополнительная информация

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/new/60120

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Блудный Свин

САМЫЙ ТИТУЛОВЫЙ В МИРЕ - ЭТО СПАРТАК!!!!!!!!!!!!!! АЭРОФЛОТ СЕЛ В ЛУЖУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15:48

С.Мороз

Самый титулованный???....смешно))))пока Спартак они даже не догнали по количеству титулов в России.Так что нет уважаемые господа всего лишь...один ИЗ....а не самый!!!!

15:40

Супершвайни

Украинская авиакомпания "Роза Ветров" )))

15:32

RSDsouth

Аэрофлот занят, РЖД то же . Остается летать S7 или Ютейр ! Ну или РусЛайн

15:27

Супершвайни

kopot зимой напа купим по любому..)) а лучше двух..) 15:08========= или трёх...или четырёх... а лучше пятерых и все, что б как один - чёрные чёрные )))

15:18

kopot

зимой напа купим по любому..)) а лучше двух..)

15:08

HONESTO

конифлот или пониэкспресс?

15:00

Kairat Alimovich

молодцы! успешного сотрудничества!

14:57

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