Спонсором ЦСКА останется крупная авиакомпания

На заседании совета компании "Аэрофлот" было принято решение одобрить спонсорство ЦСКА на нынешний сезон. Сотрудничество авиакомпании с армейцами началось в 2009 году.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте авиакомпании:

Аэрофлот исходит из того, что дальнейшее сотрудничество с самым титулованным футбольным клубом в истории России позволит:

- укрепить имидж авиакомпании на российском рынке;

- расширить доступ к целевой аудитории Аэрофлота посредством проведения рекламных кампаний с использованием имиджа клуба;

- повысить лояльность к бренду.