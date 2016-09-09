Спонсором ЦСКА останется крупная авиакомпания

На заседании совета компании "Аэрофлот" было принято решение одобрить спонсорство ЦСКА на нынешний сезон. Сотрудничество авиакомпании с армейцами началось в 2009 году.
Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте авиакомпании:
Аэрофлот исходит из того, что дальнейшее сотрудничество с самым титулованным футбольным клубом в истории России позволит:
- укрепить имидж авиакомпании на российском рынке;
- расширить доступ к целевой аудитории Аэрофлота посредством проведения рекламных кампаний с использованием имиджа клуба;
- повысить лояльность к бренду.
Блудный Свин
САМЫЙ ТИТУЛОВЫЙ В МИРЕ - ЭТО СПАРТАК!!!!!!!!!!!!!! АЭРОФЛОТ СЕЛ В ЛУЖУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15:48
С.Мороз
Самый титулованный???....смешно))))пока Спартак они даже не догнали по количеству титулов в России.Так что нет уважаемые господа всего лишь...один ИЗ....а не самый!!!!
15:40
Супершвайни
Украинская авиакомпания "Роза Ветров" )))
15:32
RSDsouth
Аэрофлот занят, РЖД то же . Остается летать S7 или Ютейр ! Ну или РусЛайн
15:27
Супершвайни
kopot зимой напа купим по любому..)) а лучше двух..) 15:08========= или трёх...или четырёх... а лучше пятерых и все, что б как один - чёрные чёрные )))
15:18
kopot
зимой напа купим по любому..)) а лучше двух..)
15:08
HONESTO
конифлот или пониэкспресс?
15:00
Kairat Alimovich
молодцы! успешного сотрудничества!
14:57