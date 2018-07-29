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"Спокуха!" Месседж Глушакова после матча с "Оренбургом"

Денис ГЛУШАКОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Денис ГЛУШАКОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после субботнего матча 1-го тура Российский премьер-лиги с "Оренбургом" (1:0) призвал красно-белых сохранять спокойствие. Игрок вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и был заменен на 82-й минуте.

- Спокуха! Под контролем сегодня. Задача - выполнить установку тренерского штаба! - написал Глушаков в Инстаграме. И добавил следующие хештеги #установка #выполнена #спартак #москва #repost #russia #победа #краснобелые #футбол #глушаков.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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