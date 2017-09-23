Список травмированных футболистов "Спартака"

С июня по конец сентября футболисты "Спартака" получили уже девятнадцать травм разной степени тяжести. Приводим полный список повреждений красно-белых за этот период.

В пятницу "Спартак" провел открытую тренировку, после окончания которой тренер красно-белых Массимо Каррера ответил на главный вопрос последних дней:

- С чем связано такое количество повреждений? Есть объяснение?

- Это футбол. Травмы их часть, полностью избежать их невозможно, особенно в матчах. Мы специально подготовили таблицу. В прошлом сезоне за первые десять туров игроки в общей сложности пропустили из-за болячек 168 дней, которых оказалось 10. Сейчас - 142 дня при 12 повреждениях. Это говорит о том, что ничего неординарного не происходит. Тем более физподготовка никак не изменилась. Может, в прошлом году на это не так обращали внимание? Или это было не так интересно?

Что за список был у Карреры. Объясняем //

Почему у "Спартака" так много травм?

Отвечает врач сборной России и глава медицинского комитета РФС Эдуард БЕЗУГЛОВ