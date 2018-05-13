Список из пяти кандидатов на должность главного тренера "Зенита" может сократиться на совете директоров

Как уже сообщал "СЭ", сегодня болельщик "Зенита" Иван Заманков, миллионный посетитель матчей клуба на стадионе "Санкт-Петербург", озвучил имена кандидатов на пост главного тренера сине-бело-голубых, ставшего вакантным после ухода Роберто Манчини. Эту информацию Заманкову сообщил заместитель спортивного директора питерцев Вячеслав Малафеев.

В шорт-листе значатся Маурицио Сарри ("Наполи"), Паулу Фонсека ("Шахтер"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт") и Сергей Семак ("Уфа").

При этом пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко дал "СЭ" пояснение:

– Список пяти будет обсуждаться в понедельник на Совете директоров, наверное, он еще сократится. (Вячеслав КОРОТКИН)

Роберто Манчини: "Решил уйти из "Зенита" три месяца назад" //

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