20:55 | Футбол — РФПЛ

Список из пяти кандидатов на должность главного тренера "Зенита" может сократиться на совете директоров

6

Как уже сообщал "СЭ", сегодня болельщик "Зенита" Иван Заманков, миллионный посетитель матчей клуба на стадионе "Санкт-Петербург", озвучил имена кандидатов на пост главного тренера сине-бело-голубых, ставшего вакантным после ухода Роберто Манчини. Эту информацию Заманкову сообщил заместитель спортивного директора питерцев Вячеслав Малафеев.

В шорт-листе значатся Маурицио Сарри ("Наполи"), Паулу Фонсека ("Шахтер"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт") и Сергей Семак ("Уфа").

При этом пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко дал "СЭ" пояснение:

– Список пяти будет обсуждаться в понедельник на Совете директоров, наверное, он еще сократится. (Вячеслав КОРОТКИН)

Роберто Манчини: "Решил уйти из "Зенита" три месяца назад" //
Все о чемпионате России по футболу

Опрос

Кто должен возглавить "Зенит"?
голосовать
6
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
Материалы сюжета: "Зенит" и Манчини: расставание после сезона
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

чей дружбан, этот миллионный болельщик? Славы?)

22:38

Wild Weasel

А это список тех, кого хочет Зенит? Или тех, кто согласился пойти в Зенит? А то хотеть-то можно кого угодно, но сильно сомневаюсь, что то же Сарри, имея предложения из АПЛ, всё бросит и пойдет в какой-то Зенит...

22:16

MIKE-BEST

Давайте Марадону... А что , он аргентинец.

22:06

Tribunal ZE

Ни одного нормального кандидата кроме Сарри больше в списке нет

21:11

serrrega

уверен ,что сократится до одного. к гадалке не ходи

21:07

Flamenco

АДВОКАТ

21:05

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!