Список из пяти кандидатов на должность главного тренера "Зенита" может сократиться на совете директоров

Как уже сообщал "СЭ", сегодня болельщик "Зенита" Иван Заманков, миллионный посетитель матчей клуба на стадионе "Санкт-Петербург", озвучил имена кандидатов на пост главного тренера сине-бело-голубых, ставшего вакантным после ухода Роберто Манчини. Эту информацию Заманкову сообщил заместитель спортивного директора питерцев Вячеслав Малафеев.
В шорт-листе значатся Маурицио Сарри ("Наполи"), Паулу Фонсека ("Шахтер"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт") и Сергей Семак ("Уфа").
При этом пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко дал "СЭ" пояснение:
– Список пяти будет обсуждаться в понедельник на Совете директоров, наверное, он еще сократится. (Вячеслав КОРОТКИН)
Роберто Манчини: "Решил уйти из "Зенита" три месяца назад" //
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
чей дружбан, этот миллионный болельщик? Славы?)
22:38
Wild Weasel
А это список тех, кого хочет Зенит? Или тех, кто согласился пойти в Зенит? А то хотеть-то можно кого угодно, но сильно сомневаюсь, что то же Сарри, имея предложения из АПЛ, всё бросит и пойдет в какой-то Зенит...
22:16
MIKE-BEST
Давайте Марадону... А что , он аргентинец.
22:06
Tribunal ZE
Ни одного нормального кандидата кроме Сарри больше в списке нет
21:11
serrrega
уверен ,что сократится до одного. к гадалке не ходи
21:07
Flamenco
АДВОКАТ
21:05