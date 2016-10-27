Спирин считает, что РФПЛ пока не может себе позволить систему определения гола

Член судейско-инспекторского комитета РФС Алексей Спирин выразил мнение, что введение системы определения гола в премьер-лиге пока нецелесообразно. Подобная система была опробована на клубном чемпионате мира-2012 и использовалась на Кубке конфедераций-2013, ЧМ-2014, финале Лиги Европы-2016 и Euro-2016.

- Эксперименты начинают проводить, но меня смущает, что такой случай может произойти в одном матче из тысячи, а стоимость этой установки - почти 250 тысяч евро, - цитирует ТАСС Спирина. - И ведь мы считаем, что футбол - игра универсальная, доступная для школьников, студентов, колхозников, девушек, поэтому он и называется народной игрой. Получается, делается исключение ради чемпионата мира.

Мне кажется, это расточительно. Наверняка на чемпионате мира мы обязаны будем установить систему, правда, непонятно пока, кто это будет оплачивать. Двенадцать стадионов по 250 тысяч, надеюсь, мы заработаем больше, но все же. Конечно, наши стадионы будут обеспечены этой системой, но как будет дальше, не знаю.

Наверное, мы должны установить систему к чемпионату мира. Думаю, на Кубке конфедераций вряд ли ее будут вводить.