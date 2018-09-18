Спиридонов посоветовал Комбарову лайкнуть пост Назарова

Волейболист казанского "Зенита" и болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов посоветовал защитнику красно-белых Дмитрию Комбарову поставить лайк под постом актера Дмитрия Назарова, содержащим критику главного тренера москвичей Массимо Карреры.

- Дима Комбаров, будь другом, лайкни тоже Назарова в Инстаграме, - написал Спиридонов в Твиттере.

Дим @BrotherKombarov , будь другом , лайкни тоже Назарова в Инстаграмм 😊🙏 – Alexey Spiridonov (@spirik15) 18 сентября 2018 г.

Вчера актер Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков.

Ранее "СЭ" сообщал, что Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок с основным составом.

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