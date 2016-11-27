10:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Спецтехника задействована в подготовке к матчу между "Крыльями" и "Томью"

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Несмотря на сложные погодные условия в Самаре, сотрудники арены "Металлург" готовят газон и трибуны к матчу 15-го тура чемпионата России, в котором "Крылья Советов" примут "Томь", сообщает пресс-служба самарского клуба. В частности, очищением трибун занимаются более ста человек.

Отмечается, что работы ведутся со вчерашнего дня. Для расчистки поля и проходов перед трибунами, помимо персонала, задействована спецтехника. Из-за сильного снегопада организаторы не ожидают большой посещаемости, однако, по прогнозам, игру посетят около 3000 болельщиков.

Также команды выбрали цвета форм, в которой выйдут на поле. Гости сыграют в зеленых футболках, хозяева – в белых.

 

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14367

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