Спецтехника задействована в подготовке к матчу между "Крыльями" и "Томью"

Несмотря на сложные погодные условия в Самаре, сотрудники арены "Металлург" готовят газон и трибуны к матчу 15-го тура чемпионата России, в котором "Крылья Советов" примут "Томь", сообщает пресс-служба самарского клуба. В частности, очищением трибун занимаются более ста человек.

Отмечается, что работы ведутся со вчерашнего дня. Для расчистки поля и проходов перед трибунами, помимо персонала, задействована спецтехника. Из-за сильного снегопада организаторы не ожидают большой посещаемости, однако, по прогнозам, игру посетят около 3000 болельщиков.

Также команды выбрали цвета форм, в которой выйдут на поле. Гости сыграют в зеленых футболках, хозяева – в белых.