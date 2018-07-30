"Спасибо за любовь!" Витинью попрощался с ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Витинью заявил, что всегда будет поддерживать армейский клуб. 28 июля 24-летний бразилец стал игроком "Фламенго".

- Я очень благодарен ЦСКА за то, что здесь мне дали возможность развиваться и прогрессировать, - сказал Витинью в интервью клубной пресс-службе. - Возвращаюсь домой с чувством выполненного долга. Это был замечательный период в моей жизни: я поучаствовал в завоевании трофеев, в крупных выдающихся победах.

Хочу поблагодарить всех: руководство клуба, партнеров по команде, персонал и болельщиков. Огромное спасибо за любовь! Я всегда буду болеть за ЦСКА, хочу, чтобы эта команда была среди лидеров. Желаю побед и удачи. ЦСКА всегда будет первым, - сказал Витинью по-русски в конце видео.

Витинью выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России и обладателем двух Суперкубков.

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