"Спасибо за блестящую игру, Андрей!" "Зенит" - о завершившем карьеру Аршавине

Бывший нападающий "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин в воскресенье объявил о завершении карьеры. Официальный Твиттер санкт-петербургского клуба поблагодарил игрока за блестящую игру.

- Андрей Аршавин объявил о завершении игровой карьеры. Спасибо за блестящую игру, Андрей!, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008-й и с 2012 по 2015-й год. Футболист провел в составе сине-бело-голубых 376 матчей, забил 80 мячей и отдал 145 результативных передач. Полузащитник помог петербуржцам трижды выиграть чемпионат России, а также Кубок Премьер-лиги, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Аршавин также неоднократно признавался лучшим футболистом страны.

Помимо "Зенита", полузащитник выступал за лондонский "Арсенал", краснодарскую "Кубань" и казахстанский "Кайрат". В 2008-м вместе со сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы.



Андрей Аршавин. Лучшие матчи