"Спасибо тебе за все, родная". Тарасов отметил годовщину свадьбы

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов поздравил свою жену Анастасию Костенко с годовщиной свадьбы. Пара поженилась в январе 2018 года, в середине июля у них родилась дочь.

"Спасибо тебе за все, родная! Я люблю тебя", - написал Тарасов в Инстаграме.

"Самый прекрасный, волшебный, яркий, веселый и в тоже время серьезный год.

Наш путь начался на позитивной ноте, и впереди еще множество прекрасных событий.

Я очень хочу, чтобы ты, мой дорогой муж, оставался самым счастливым.

Спасибо тебе за все и вам, наши близкие друзья и единомышленники! Будьте всегда рядом, здоровы и благополучия вам во всем. Поехали дальше", - написала Костенко.

Костенко - третья жена Тарасова. Ранее он был женат Оксане Осинкиной, от которой у него также есть дочь, а затем на певице и телеведущей Ольге Бузовой.