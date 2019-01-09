"Спасибо тебе за все, родная". Тарасов отметил годовщину свадьбы

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов поздравил свою жену Анастасию Костенко с годовщиной свадьбы. Пара поженилась в январе 2018 года, в середине июля у них родилась дочь.
"Спасибо тебе за все, родная! Я люблю тебя", - написал Тарасов в Инстаграме.
"Самый прекрасный, волшебный, яркий, веселый и в тоже время серьезный год.
Наш путь начался на позитивной ноте, и впереди еще множество прекрасных событий.
Я очень хочу, чтобы ты, мой дорогой муж, оставался самым счастливым.
Спасибо тебе за все и вам, наши близкие друзья и единомышленники! Будьте всегда рядом, здоровы и благополучия вам во всем. Поехали дальше", - написала Костенко.
Самый прекрасный, волшебный, яркий, веселый и в тоже время серьёзный год😍 Наш путь начался на позитивной ноте и впереди ещё множество прекрасных событий. Я очень хочу, чтобы ты, мой дорогой муж, оставался самым счастливым @tarasov23 ❤️ Спасибо тебе за все и Вам, наши близкие друзья и единомышленники! Будьте всегда рядом, здоровы и благополучия Вам во всем. Поехали дальше ❤️🎉 P.S. Я очень хотела расписаться именно в день рождения моего дедушки- Владимира Александровича Костенко. Долгих лет тебе, самый лучший композитор, редактор, журналист и писатель❤️ #ситцеваясвадьба #ясказалаДА #самыйлучшийдень #деньСемьи
Костенко - третья жена Тарасова. Ранее он был женат Оксане Осинкиной, от которой у него также есть дочь, а затем на певице и телеведущей Ольге Бузовой.