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"Спасибо тебе за все, родная". Тарасов отметил годовщину свадьбы

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов поздравил свою жену Анастасию Костенко с годовщиной свадьбы. Пара поженилась в январе 2018 года, в середине июля у них родилась дочь.

"Спасибо тебе за все, родная! Я люблю тебя", - написал Тарасов в Инстаграме.

 

"Самый прекрасный, волшебный, яркий, веселый и в тоже время серьезный год.
Наш путь начался на позитивной ноте, и впереди еще множество прекрасных событий.

Я очень хочу, чтобы ты, мой дорогой муж, оставался самым счастливым.

Спасибо тебе за все и вам, наши близкие друзья и единомышленники! Будьте всегда рядом, здоровы и благополучия вам во всем. Поехали дальше", - написала Костенко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самый прекрасный, волшебный, яркий, веселый и в тоже время серьёзный год😍 Наш путь начался на позитивной ноте и впереди ещё множество прекрасных событий. Я очень хочу, чтобы ты, мой дорогой муж, оставался самым счастливым @tarasov23 ❤️ Спасибо тебе за все и Вам, наши близкие друзья и единомышленники! Будьте всегда рядом, здоровы и благополучия Вам во всем. Поехали дальше ❤️🎉 P.S. Я очень хотела расписаться именно в день рождения моего дедушки- Владимира Александровича Костенко. Долгих лет тебе, самый лучший композитор, редактор, журналист и писатель❤️ #ситцеваясвадьба #ясказалаДА #самыйлучшийдень #деньСемьи

Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94) 9 Янв 2019 в 5:06 PST

Костенко - третья жена Тарасова. Ранее он был женат Оксане Осинкиной, от которой у него также есть дочь, а затем на певице и телеведущей Ольге Бузовой.

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