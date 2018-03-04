23:27 4 марта | Футбол — РФПЛ

"Спасибо, помним вас". Глушаков ответил фанатам "Локомотива"

Полузащитник "Спартака" Денис ГЛУШАКОВ в своем Инстаграме ответил болельщикам "Локомотива".
Полузащитник "Спартака" Денис ГЛУШАКОВ в своем Инстаграме ответил болельщикам "Локомотива".
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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков ответил болельщикам "Локомотива" после матча 21-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:0.

"Спасибо, помним вас", – написал Глушаков.

По ходу игры болельщики "Локо" показали "дружеские" шаржи на бывших игроков своей команды: спартаковцев Глушакова, Александра Самедова и Андрея Ещенко.

ФОТО: Сэйв Игнатьева, нос Рыбуса, снегопад и шаржи фанатов

Воскресенье. Москва. &quot;Локомотив&quot; – &quot;Спартак&quot; – 0:0. Владислав ИГНАТЬЕВ спасает ворота &quot;Локо&quot; в конце первого тайма.
Локомотив – Спартак М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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ustin007

Среди болельщиков локо идиотов не много потому как самих болельщиков почти нет!!!

00:16

баламошка

Не надо заигрывать с болельщиками, ведь среди них немало идиотов) Не уподобляйтесь всяким Кокошкам тупанутым.

23:37 4 марта

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