"Спасибо, помним вас". Глушаков ответил фанатам "Локомотива"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков ответил болельщикам "Локомотива" после матча 21-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:0.

"Спасибо, помним вас", – написал Глушаков.

По ходу игры болельщики "Локо" показали "дружеские" шаржи на бывших игроков своей команды: спартаковцев Глушакова, Александра Самедова и Андрея Ещенко.

ФОТО: Сэйв Игнатьева, нос Рыбуса, снегопад и шаржи фанатов