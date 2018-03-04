"Спасибо, помним вас". Глушаков ответил фанатам "Локомотива"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков ответил болельщикам "Локомотива" после матча 21-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:0.
"Спасибо, помним вас", – написал Глушаков.
По ходу игры болельщики "Локо" показали "дружеские" шаржи на бывших игроков своей команды: спартаковцев Глушакова, Александра Самедова и Андрея Ещенко.
ФОТО: Сэйв Игнатьева, нос Рыбуса, снегопад и шаржи фанатов
ustin007
Среди болельщиков локо идиотов не много потому как самих болельщиков почти нет!!!
00:16
баламошка
Не надо заигрывать с болельщиками, ведь среди них немало идиотов) Не уподобляйтесь всяким Кокошкам тупанутым.
23:37 4 марта