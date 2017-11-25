"Спасибо Марику за прекрасный выход". Заболотный – о хет-трике Маркова

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный после победы в домашнем матче 18-го тура чемпионата России над "Арсеналом" (3:2) отметил, что команде не объяснили причину увольнения тренеров Владимира Бесчастных и Владимира Щербака.

– Хотелось прервать серию неудач. Мотивация была запредельная, – сказал Заболотный. – Хорошо, что удалось переломить ход игры. Спасибо Марику (Евгению Маркову. – Прим. "СЭ") за такой прекрасный выход. По большей части это его заслуга. Ну и команды.

– Обиделись на Быстрова за эпизод, когда он не отдал вам пас?

– Он принял такое решение. Обижаться не стоит. Никаких обид не будет.

– Как относитесь к увольнению помощников Парфенова, в частности Владимира Бесчастных?

– Для нас это весомая перестановка, Бесчастных работал именно с нами. Руководству виднее. Я не в состоянии это комментировать.

– Вам как-то разъясняли это решение?

– Нет, нам ничего не говорили. (Сергей ЯРЕМЕНКО)​