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"Спасибо Гиле за подарок!" Геркус - о матче "Уфа" - "Локомотив"


Президент "Локомотива"  Илья Геркус поблагодарил голкипера железнодорожников Маринату Гильерме за отбитый пенальти в матче 1-го тура РПЛ против "Уфы"

Противоречивые чувства. Вроде только что могли вырвать победу, а затем едва не упустили ничью. Понимаем, что на каждый матч в этом году выходим в ранге чемпиона, что добавляет и будет добавлять мотивации соперникам. Спасибо Гиле за подарок! - написал Геркус в Инстаграме.

 

Противоречивые чувства. Вроде только что могли вырвать победу, а затем едва не упустили ничью. Понимаем, что на каждый матч в этом году выходим в ранге чемпиона, что добавляет и будет добавлять мотивации соперникам. Уверен, что и мы станем сильнее. Делаем в этом направлении все возможное! PS: Спасибо Гиле за подарок 👋⚽ #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда

Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 30 Июл 2018 в 10:24 PDT

 

Уфа - Локомотив

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