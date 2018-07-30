"Спасибо Гиле за подарок!" Геркус - о матче "Уфа" - "Локомотив"

Президент "Локомотива" Илья Геркус поблагодарил голкипера железнодорожников Маринату Гильерме за отбитый пенальти в матче 1-го тура РПЛ против "Уфы".

- Противоречивые чувства. Вроде только что могли вырвать победу, а затем едва не упустили ничью. Понимаем, что на каждый матч в этом году выходим в ранге чемпиона, что добавляет и будет добавлять мотивации соперникам. Спасибо Гиле за подарок! - написал Геркус в Инстаграме.

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