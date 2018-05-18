"Спасибо Чистякову, который поставил на Промеса и денег заработал". Смолов расстроился, что не стал лучшим бомбардиром

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов заявил, что пока не думает о том, покинет ли свой нынешний клуб этим летом, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также форвард признался, что расстроен из-за того, что уступил Квинси Промесу из "Спартака" в гонке за звание лучшего бомбардира чемпионата России.

– В первый день вашего сбора и тренировок в Москве отвратительная погода – ливень, ветер. Как думаете, хороший знак?

– Я точно к таким переменам не привык. В Краснодаре – +30 градусов, и мне там комфортно. Но на самом деле так не в первый раз. Не так давно, 9 мая, был Парад Победы. Все прекрасно знают, как к нему готовятся в нашей стране. Думаю, ближайший месяц будет именно такая погода, как сегодня.

– Мурад Мусаев в интервью "СЭ" сказал, что если вы покинете "Краснодар", то произойдет это до чемпионата мира...

– Произойти может все, что угодно. Но я сейчас не думаю об этом.

– Вчера на мероприятии, посвященной новым бутсам, вы признались, что очень рады возвращению Дзюбы в сборную и вам его не хватало. Правда, не хватало?

– Да! Первые пару дней в Москве посмеемся, потому будем с берушами ходить и прятаться друг от друга (смеется).

– А если рассуждать о тактике, готовы играть с Артемом в паре? Или сложно вас совместить?

– Со всеми футболистами, которые есть в команде, можно сыграться, и это не составит каких-то проблем. А по поводу Артема я уже год назад перед Кубком конфедераций отвечал: мое мнение – мы точно можем сочетаться. И вполне себе легко.

– Испортил настроение тот факт, что вам не удалось в третий раз подряд стать лучшим бомбардиром чемпионата?

– Я расстроился. Честно. Никто ведь три раза подряд лучшим снайпером не был. Хотелось бы поблагодарить Артема Чистякова (арбитр, который в матче "Краснодар" – "Арсенал" ошибчно не назначил пенальти за фол против Смолова, а также неверно показал нападающему четвертую в сезоне желтую карточку за симуляцию, из-за чего он пропустил следующую игру против ЦСКА. – Прим. "СЭ"). Думаю, он поставил на Промеса и денег заработал (улыбается).

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