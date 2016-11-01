"Спартаку" предстоит играть в Томске в "минус 11" и снег

13-й тур чемпионата России откроет встреча "Томь" – "Спартак". Начало матча – в 11:00 по московскому времени (в 15:00 по местному). По данным Гидрометцентра России в субботу в Томске днем будет минус 11 °C, ожидается небольшой снег.
13-й тур чемпионата России откроет встреча "Томь" – "Спартак". Начало матча – в 11:00 по московскому времени (в 15:00 по местному). По данным Гидрометцентра России в субботу в Томске днем будет минус 11 °C, ожидается небольшой снег.
ЗЮК
Ралпачан Фляйшманъ,содержимое твоей черепной коробки не тонет.
23:43
Излучение Промкооперации и Пищев
Вот бедный спартачок!... То на Кипре в +35, то -11 в Томске, ну что за невезуха!...
23:42
bond1951
что бы служба медом не казалась псевдочемпам
23:13
Ралпачан Фляйшманъ
да не страшно, застужать и отмораживать пищевым давно уже нечего.
23:11
merniloskut
Это по местному -11, а на самом деле -15.((
23:00
П_о_в_а_р
Промясию не застудиться! Спартаку победы.
22:51
вперёд Спартак!
"Футбольная" погода, ничего не скажешь.)))))) Очевидно, что при такой температуре необходимо играть в манеже. Самое обидное, что у Урала и сибирских команд ФНЛ манеж есть, а у Томи - нет. Каково придётся нашим теплолюбивым Фернандо, Зе Луишу, Промесу (и, возможно, Ромуло)?
22:42
Thomas_Boy
Это заговор.
22:42
maxscorp78
и че не обменялись играми??? дурдом
22:39