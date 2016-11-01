22:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартаку" предстоит играть в Томске в "минус 11" и снег

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13-й тур чемпионата России откроет встреча "Томь""Спартак". Начало матча – в 11:00 по московскому времени (в 15:00 по местному). По данным Гидрометцентра России в субботу в Томске днем будет минус 11 °C, ожидается небольшой снег. 

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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КОММЕНТАРИИ (9)
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ЗЮК

Ралпачан Фляйшманъ,содержимое твоей черепной коробки не тонет.

23:43

Излучение Промкооперации и Пищев

Вот бедный спартачок!... То на Кипре в +35, то -11 в Томске, ну что за невезуха!...

23:42

bond1951

что бы служба медом не казалась псевдочемпам

23:13

Ралпачан Фляйшманъ

да не страшно, застужать и отмораживать пищевым давно уже нечего.

23:11

merniloskut

Это по местному -11, а на самом деле -15.((

23:00

П_о_в_а_р

Промясию не застудиться! Спартаку победы.

22:51

вперёд Спартак!

"Футбольная" погода, ничего не скажешь.)))))) Очевидно, что при такой температуре необходимо играть в манеже. Самое обидное, что у Урала и сибирских команд ФНЛ манеж есть, а у Томи - нет. Каково придётся нашим теплолюбивым Фернандо, Зе Луишу, Промесу (и, возможно, Ромуло)?

22:42

Thomas_Boy

Это заговор.

22:42

maxscorp78

и че не обменялись играми??? дурдом

22:39

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Материалы других СМИ