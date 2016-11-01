"Спартаку" предстоит играть в Томске в "минус 11" и снег

13-й тур чемпионата России откроет встреча "Томь" – "Спартак". Начало матча – в 11:00 по московскому времени (в 15:00 по местному). По данным Гидрометцентра России в субботу в Томске днем будет минус 11 °C, ожидается небольшой снег.