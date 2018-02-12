16:55 | Футбол — РФПЛ

"Спартаку" предложили вице-чемпиона мира-2009

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Как стало известно "СЭ", в "Спартак" может перейти 28-летний атакующий полузащитник Алекс Тейшейра: услуги бразильца предложены руководству московского клуба.

При этом вероятность сделки, по нашим данным, не самая высокая. Дело в том, что красно-белые, с одной стороны, почти сохранили состав, начинавший этот чемпионат России, а с другой – потенциальный трансфер южноамериканца может в будущем создать проблемы в плане лимита на легионеров, который будет изменен.

Напомним, что с сезона-2020/21 команды РФПЛ, скорее всего, смогут заявлять не более восьми иностранцев. При этом, четверо из них должны соответствовать определенным жестким критериям.

В 2009 году Тейшейра стал вице-чемпионом мира для 20-летних футболистов и в декабре того же года перешел из "Васку да Гама" в "Шахтер". В Донецке он выступал до февраля 2016 года, когда его за 50 миллионов евро выкупил китайский "Цзянсу Сунин". (Вячеслав КОРОТКИН)

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КОММЕНТАРИИ (12)
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sv55

неужто в Китае перебор бразильцев?)))

21:31

onlywhitespartak

Если Он не деградировал в Китае , очень крутой игрок ! Другой вопрос неужели всем не видно , что нам защитники нужны !!!! Один нормальный есть и тот травмирован , а в полузащите и атаке и так на два состава

20:12

= Даль =

Где Веррисимо?!

19:20

Drek

С-Э, прекратите засорять печатные площади утками от мировых блоггеров.Насри уже в Зените, в Спартаке Тейшейра.Хотя интересно всё загибают, озвучивают идиотизм, а в конце его САМИ же и опровергают.А на фига нам этот понос читать.??!!!!

19:06

zoolord

Согласен в пару к шахтерским - может заиграть. Это самое крутое поколение бразилов в шахтере было. Точно лучше Ханню.

18:26

паоло росси

свинарня мощно усиливается

17:57

баламошка

Вроде скоро должен перейти другой вице-чемпион мира. Лилипут из рода барсеножек. За бесплатно. За идею.

17:45

Don

Спартаку предложили несвина в рабство, он согласился, стороны обсуждают сроки рабства, несвина склоняется к бесконечности)

17:34

Москвич1985

этот трансфер мог бы усилить Спартак. Бразильцы в Шахтере всегда играли качественные. Плюс мог вновь воссоединиться с Фернандо и Луизом Адриану.

17:22

Несвин

спартаку предложили Месси и Роналду. При этом, вероятность сделки, по нашим данным, не самая высокая....

17:07

Веравалер

Среди 20-летних, тупая конина...

17:06

ВеликийПашаБуре

Свиньи не тупите, фуфло толкают, в 2009г. не было ЧМ.

17:04

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