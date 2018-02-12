"Спартаку" предложили вице-чемпиона мира-2009

Как стало известно "СЭ", в "Спартак" может перейти 28-летний атакующий полузащитник Алекс Тейшейра: услуги бразильца предложены руководству московского клуба.

При этом вероятность сделки, по нашим данным, не самая высокая. Дело в том, что красно-белые, с одной стороны, почти сохранили состав, начинавший этот чемпионат России, а с другой – потенциальный трансфер южноамериканца может в будущем создать проблемы в плане лимита на легионеров, который будет изменен.

Напомним, что с сезона-2020/21 команды РФПЛ, скорее всего, смогут заявлять не более восьми иностранцев. При этом, четверо из них должны соответствовать определенным жестким критериям.

В 2009 году Тейшейра стал вице-чемпионом мира для 20-летних футболистов и в декабре того же года перешел из "Васку да Гама" в "Шахтер". В Донецке он выступал до февраля 2016 года, когда его за 50 миллионов евро выкупил китайский "Цзянсу Сунин". (Вячеслав КОРОТКИН)

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