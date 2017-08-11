14:28 | Футбол — РФПЛ

"Спартаку" осталось согласовать условия контракта с Гараем?

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Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай близок к подписанию контракта со "Спартаком", утверждает Superdeporte. По информации источника, агент 30-летнего аргентинца Жорже Мендеш, 10 августа посетивший Валенсию, договорился с клубом об условиях перехода игрока.

Теперь красно-белым предстоит договориться с Гараем об условиях личного контракта. По данным СМИ, зарплата защитника в российской команде составит 5 миллионов евро в год.

Напомним, что до перехода в "Валенсию" Гарай выступал за "Зенит" (с 2014 по 2016 год). В составе петербургской команды он принял участие в 75 матчах, забив 3 гола и отдав 3 результативные передачи.

Луан и Гарай. Побьет ли "Спартак" трансферный рекорд?

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КОММЕНТАРИИ (6)
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ReD_DeviL

да вы рехнулись? какие 5 млн, в жизни столько Федун не будет платить 31 летнему защитнику. И будет совершенно прав.

15:05

genas

когда точно станет ясно тогда публикуйте

15:05

lordblack

постевиший... Кто-то очень спешил этот высер опубликовать.

14:56

RoyalHunter

когда вместо ? будет !, тогда и публикуйте, клоуны

14:55

который тут

И потом нужно чтобы жена Гарая эти условия одобрила...

14:50

Millwall82

Опять спрашивают у читателей?))))Ахахах

14:35