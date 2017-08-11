"Спартаку" осталось согласовать условия контракта с Гараем?

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай близок к подписанию контракта со "Спартаком", утверждает Superdeporte. По информации источника, агент 30-летнего аргентинца Жорже Мендеш, 10 августа посетивший Валенсию, договорился с клубом об условиях перехода игрока.
Теперь красно-белым предстоит договориться с Гараем об условиях личного контракта. По данным СМИ, зарплата защитника в российской команде составит 5 миллионов евро в год.
Напомним, что до перехода в "Валенсию" Гарай выступал за "Зенит" (с 2014 по 2016 год). В составе петербургской команды он принял участие в 75 матчах, забив 3 гола и отдав 3 результативные передачи.
ReD_DeviL
да вы рехнулись? какие 5 млн, в жизни столько Федун не будет платить 31 летнему защитнику. И будет совершенно прав.
15:05
genas
когда точно станет ясно тогда публикуйте
15:05
lordblack
постевиший... Кто-то очень спешил этот высер опубликовать.
14:56
RoyalHunter
когда вместо ? будет !, тогда и публикуйте, клоуны
14:55
который тут
И потом нужно чтобы жена Гарая эти условия одобрила...
14:50
Millwall82
Опять спрашивают у читателей?))))Ахахах
14:35