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"Спартаку" осталось продать на дерби с "Локо" 2300 билетов

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Как стало известно "СЭ", "Спартаку" на дерби с "Локомотивом" осталось реализовать 2300 билетов. Матч 6-го тура чемпионата России пройдет в воскресенье на "Открытие Арене". Стадион "Спартака" вмещает 45 тысяч зрителей.

Напомним, что "Локомотив" выкупил всю гостевую квоту на предстоящий матч. Руководство команды приобрело порядка 4500 билетов за 1000 рублей, но своим болельщикам продавал их за 300.

Отметим, что "Спартак" является лидером по посещаемости после пяти туров премьер-лиги. Предстоящая встреча состоится 11 сентября на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 16.30.

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