Спартаковцы работали три часа на утренней тренировке

Футболисты "Спартака", которые 19 июня вышли из отпуска, провели утреннюю тренировку, которая длилась три часа, а затем и вечернюю, сообщает официальный сайт клуба.

После десятиминутной теоретической части красно-белые провели разминку, поиграли в квадрат, а также выполнили упражнения тактического характера. Вечером занятия были посвящены отработке действий на ограниченном участке поля.

Отметим, что травмированные игроки: Георгий Джикия, Джано Ананидзе и Александр Селихов продолжают восстановление и тренируются индивидуально под наблюдением врачей.

В прошлом сезоне подопечные Массимо Карреры заняли третье место в чемпионате России.