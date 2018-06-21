19:26 | Футбол — РФПЛ

Спартаковцы работали три часа на утренней тренировке


Футболисты "Спартака", которые 19 июня вышли из отпуска, провели утреннюю тренировку, которая длилась три часа, а затем и вечернюю, сообщает официальный сайт клуба.

После десятиминутной теоретической части красно-белые провели разминку, поиграли в квадрат, а также выполнили упражнения тактического характера. Вечером занятия были посвящены отработке действий на ограниченном участке поля.

Отметим, что травмированные игроки: Георгий Джикия, Джано Ананидзе и Александр Селихов продолжают восстановление и тренируются индивидуально под наблюдением врачей.

В прошлом сезоне подопечные Массимо Карреры заняли третье место в чемпионате России. 

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-06-21-do_sedmogo_pota/

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