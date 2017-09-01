"Спартак" заявил воспитанника "Краснодара", из-за которого сорвался трансфер Смолова

"Спартак" внес в заявку на сезон 15-летнего полузащитника Ивана Репяха, сообщает официальный сайт РФПЛ. Хавбек перешел в столичную академию из "Краснодара" летом 2016 года. Летом он забил победный мяч в финале первенства России для игроков 2001 года рождения.

По неофициальной информации, этот уход стал причиной скандала и отказа "Краснодара" продавать "Спартаку" лидера атак клуба Федора Смолова.

Почему Смолов может не перейти в "Спартак" //

Таблица переходов РФПЛ