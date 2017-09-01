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18:30 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" заявил воспитанника "Краснодара", из-за которого сорвался трансфер Смолова

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"Спартак" внес в заявку на сезон 15-летнего полузащитника Ивана Репяха, сообщает официальный сайт РФПЛ. Хавбек перешел в столичную академию из "Краснодара" летом 2016 года. Летом он забил победный мяч в финале первенства России для игроков 2001 года рождения.

По неофициальной информации, этот уход стал причиной скандала и отказа "Краснодара" продавать "Спартаку" лидера атак клуба Федора Смолова.

Почему Смолов может не перейти в "Спартак" //
Таблица переходов РФПЛ

Дополнительная информация

http://rfpl.org/players/pool/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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ЗЮК

У газетёнки дно сверху.

18:46

konoval

SS-1525-Sergey Воровать плохо! 18:39-----------------------------------Вот и доведи эту ценную инфу до руководства Зины, которое тупо выкосило половину Ростова.

18:42

SS-1525-Sergey

Воровать плохо!

18:39

Avariyec

Ох уж эти заголовки!!!

18:34