"Спартак" заявил Рошу, "Зенит" – Ригони

"Спартак" внес в заявку на сезон нападающего Педро Рошу, сообщает официальный сайт РФПЛ. Он будет играть под 99-м номером.
Ранее стало известно, что красно-белые заплатят "Гремиу" за футболиста 12 миллионов евро. Игрок подпишет контракт со спартаковцами на пять лет.
В свою очередь "Зенит" внес в заявку на сезон полузащитника Эмилиано Ригони, который получил 10-й номер.
Ранее сообщалось, что "Индепендьенте" получит за трансфер футболиста 10,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Ригони провел 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 11 мячей.
Buga
Педроша -15 игр 3 мяча стоимость 12млн,Ригоша 30 игр 11 мячей стоимость 10,5 и это полузащитник, в спартаке точно селекция на высшем уровне.
21:48