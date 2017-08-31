"Спартак" заявил Рошу, "Зенит" – Ригони

"Спартак" внес в заявку на сезон нападающего Педро Рошу, сообщает официальный сайт РФПЛ. Он будет играть под 99-м номером.

Ранее стало известно, что красно-белые заплатят "Гремиу" за футболиста 12 миллионов евро. Игрок подпишет контракт со спартаковцами на пять лет.

В свою очередь "Зенит" внес в заявку на сезон полузащитника Эмилиано Ригони, который получил 10-й номер.

Ранее сообщалось, что "Индепендьенте" получит за трансфер футболиста 10,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Ригони провел 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 11 мячей.

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