"Спартак" заявил Маурисиу

"Спартак" внес в заявку на текущий сезон защитника Маурисиу, который был арендован у "Лацио". Как сообщает официальный сайт РФПЛ, 27-летний бразилец будет выступать за красно-белых под номером 33. Арендное соглашение рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне Маурисиу во всех турнирах провел 36 матчей и получил 18 предупреждений. С "Лацио" бразилец стал финалистом Кубка и Суперкубка Италии. Помимо римлян защитник за свою карьеру выступал за "Гремиу", "Палмейрас" и "Спортинг" из Лиссабона.