15:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" заявил Маурисиу

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"Спартак" внес в заявку на текущий сезон защитника Маурисиу, который был арендован у "Лацио". Как сообщает официальный сайт РФПЛ, 27-летний бразилец будет выступать за красно-белых под номером 33. Арендное соглашение рассчитано на один сезон. 

В прошлом сезоне Маурисиу во всех турнирах провел 36 матчей и получил 18 предупреждений. С "Лацио" бразилец стал финалистом Кубка и Суперкубка Италии. Помимо римлян защитник за свою карьеру выступал за "Гремиу", "Палмейрас" и "Спортинг" из Лиссабона.

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http://rfpl.org/clubs/spartak

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Spartak-Online1

Добро пожаловать в Спартак! По любому его Каррера пролоббировал. Посмотрим ,что за фрукт.

15:53

баламошка

До матча пусть ходит в смирительной рубашке и с кляпом во рту.

15:45

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