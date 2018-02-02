"Спартак" заявил Максимовича для участия в чемпионате России

"Спартак" заявил защитника Николу Максимовича для участия в чемпионате России, сообщает официальный сайт РФПЛ. За красно-белых серб будет выступать под 33-м номером.
Напомним, что на прошлой неделе "Спартак" арендовал Максимовича у "Наполи" до конца текущего сезона. Первый матч против перерыва команда Массимо Карреры проведет 4 марта против "Локомотива" в рамках 21-го тура чемпионата.
баламошка
А я думал, что не заявят.
17:08
pahom-17
во всяком случае...лучше , чем ничего или то, что есть...
17:03
duc8
Почему 13 номер то,если на сайтье рфпл стоит 33-й?
16:55
Mavr03
мне понравился
16:47