16:44 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" заявил Максимовича для участия в чемпионате России

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"Спартак" заявил защитника Николу Максимовича для участия в чемпионате России, сообщает официальный сайт РФПЛ. За красно-белых серб будет выступать под 33-м номером.

Напомним, что на прошлой неделе "Спартак" арендовал Максимовича у "Наполи" до конца текущего сезона. Первый матч против перерыва команда Массимо Карреры проведет 4 марта против "Локомотива" в рамках 21-го тура чемпионата.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

А я думал, что не заявят.

17:08

pahom-17

во всяком случае...лучше , чем ничего или то, что есть...

17:03

duc8

Почему 13 номер то,если на сайтье рфпл стоит 33-й?

16:55

Mavr03

мне понравился

16:47