17:15 | Футбол — РПЛ

"Спартак" завершил сделку по Терри

Джон Терри (справа). Фото Александр Федоров, "СЭ"
Джон Терри (справа). Фото Александр Федоров, "СЭ"
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"Спартак" завершил сделку по подписанию защитника Джона Терри. Контракт с 37-летним англичанином подписан до конца сезона, то есть на 9 месяцев, за которые он заработает 1,9 миллиона евро. (Сергей Егоров)​

Ранее из источников в Англии стало известно, что договор с игроком не предусматривает премии за подпись. Терри не станет не только самым высокооплачиваемым игроком команды, но и едва войдет в топ-5 по зарплатам.

Сегодня Терри проходил медосмотр в римской клинике "Вилла Стюарт", где был замечен в компании известного агента Марко Трабукки, который, в частности, представляет интересы полузащитника Романа Еременко, недавно ставшего игроком игроком красно-белых. Терри прилетит в Москву не сегодня, а уже на следующей неделе.

Это не фантастика. Терри близок к переходу в "Спартак"! //
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2003 год. Джон Терри в &quot;Челси&quot;.

 

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