"Спартак" завершил сделку по Терри

"Спартак" завершил сделку по подписанию защитника Джона Терри. Контракт с 37-летним англичанином подписан до конца сезона, то есть на 9 месяцев, за которые он заработает 1,9 миллиона евро. (Сергей Егоров)​

Ранее из источников в Англии стало известно, что договор с игроком не предусматривает премии за подпись. Терри не станет не только самым высокооплачиваемым игроком команды, но и едва войдет в топ-5 по зарплатам.

Сегодня Терри проходил медосмотр в римской клинике "Вилла Стюарт", где был замечен в компании известного агента Марко Трабукки, который, в частности, представляет интересы полузащитника Романа Еременко, недавно ставшего игроком игроком красно-белых. Терри прилетит в Москву не сегодня, а уже на следующей неделе.

Это не фантастика. Терри близок к переходу в "Спартак"! //

Терри в "Спартаке". Плюсы и минусы